Netanyahu'nun Lübnan İle Geçici Ateşkes Görüşmesine İtirazlar

Netanyahu'nun, Lübnan ile Geçici Ateşkes Görüşmeleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa tarafından önerilen 21 günlük geçici ateşkesin müzakere edilmesine onay verdiği iddia ediliyor. Bu çerçevede, Netanyahu'nun Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'i bu görüşmeleri yürütmesi için görevlendirdiği belirtildi.

ABD ve Fransa'nın Girişimi

İsrael Hayom gazetesine dayandırılan habere göre, Netanyahu, olası müzakerelerde başarı ihtimalinin düşük olduğunu düşünse de, bu görüşmelere karşı olumsuz bir tutum sergilemedi.

Lübnan'dan Gelen Güvenceler

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin, Hizbullah'ı Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesi için ikna etme konusunda ABD'ye güvence verdiği iddiaları gündeme geldi. İsrail, bu talebi gerekçe göstererek saldırılarına devam etme haklılığı buldu.

Ateşkes Girişimine Tepkiler

Netanyahu’nun koalisyon ortaklarından bazıları, ateşkes girişimine itirazda bulundu. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hizbullah'ın teslim olmasını talep ederek, "Kuzeydeki harekatın, Hizbullah’ın zayıflatılmasıyla sonuçlanması şart,” açıklamasını yaptı.

Ayrıca, Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock da ateşkes için geçerli bir sebep olmadığını öne sürdü. Likud Partisi'nden Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da, “Hizbullah'ın gerilemediği durumda ateşkes kabul edilemez,” ifadelerini kullandı.

Eski Başbakanlardan Eleştiriler

Eski Başbakan Naftali Bennett, Hizbullah'a karşı geç kalındığını vurgularken, muhalefet lideri Yair Lapid, ateşkesin sadece 7 gün sürmesinin gerektiğini savundu. Bunlara ek olarak, Milletvekili Gideon Saar da geçici ateşkese karşı çıkarak Hizbullah’ın avantaj elde edeceğini belirtti.

Uluslararası Destek

ABD ve Fransa'nın öncülüğünde yapılan ortak açıklamada, İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunuldu. Avrupa Birliği ile birlikte 8 ülkenin de katıldığı bu girişim, ateşkes ve esir takasının bir an önce sağlanması gerektiğini belirtti.