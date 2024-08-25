Netanyahu'nun Lübnan Saldırısı Yorumları

Netanyahu, Lübnan'a Yönelik Saldırıyı Değerlendirdi

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a düzenledikleri saldırının "hikayenin sonu değil, kuzeydeki durumu değiştirmek için yeni bir adım" olduğunu duyurdu.

Kabine Toplantısında Açıklamalar

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın toplantısında konuşan Netanyahu, Hizbullah'ın roket ve insansız hava araçları (İHA) ile planladığı saldırıları etkisiz hale getirdiklerini ifade etti. Bununla birlikte, "Bu, hikayenin sonu değil" dedi.

Hizbullah Tehdidi ve İsrail Ordusunun Tepkisi

Netanyahu, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki askeri noktalara yönlendirdiği binlerce kısa menzilli roketin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ayrıca, Hizbullah tarafından gönderilen İHA'ların da engellendiğini vurguladı.

İran ve Lübnan Liderlerine Mesaj

İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a hitap eden Netanyahu, "Beyrut’ta Nasrallah ve Tahran’da Hamaney, bu adımın kuzeydeki durumu değiştirmek ve bölge sakinlerinin evlerine dönmesi için atılan bir adım olduğunu anlamalılar. Tekrar ediyorum, bu, hikayenin sonu değil." şeklinde konuştu.

Hizbullah'ın Misilleme Saldırısı

Hizbullah, 30 Temmuz’da Beyrut'taki komutanlarından Fuad Şükür'e yapılan suikaste misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattığını açıkladı. Bu saldırıda 320 roket ve çeşitli İHA'lar kullanıldı.

İsrail Ordusunun Saldırıda Kullandığı Güç

İsrail ordusu, Lübnan’a bu sabah düzenlenen saldırılarda 100 savaş uçağının katıldığını ve kuzey ile merkezde konumlanan 40 füze rampasının imha edildiğini öne sürdü.