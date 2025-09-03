DOLAR
Netanyahu'nun Mısır Doğal Gaz Anlaşmasını 'Kendi Onayı'na Bağladığı İddiası

Israel Hayom'a göre Netanyahu, Leviathan-Mısır gaz anlaşmasının kendi onayı olmadan yürürlüğe girmemesini istedi; resmi açıklama yok.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 02:44
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 02:44
Israel Hayom: Başbakan anlaşmanın yürürlüğe girişini onayına bağladı

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ağustos'ta imzalanan Mısır'a yönelik doğal gaz ihracat anlaşmasının kendi onayı olmadan hayata geçirilmemesi talimatını verdiği iddia edildi.

Haberde, Netanyahu'nun Leviathan sahasının ortakları ile Mısır arasındaki söz konusu gaz anlaşmasının kendisinin onayı olmadan ilerlememesi yönünde talimat verdiği öne sürüldü. İddialara göre Başbakan, konuyla ilgili olarak Enerji Bakanı Eli Cohen ile anlaşmanın olasılıklarını ve izlenecek yolu görüşecek.

Netanyahu'nun bu tutumunun, Mısır'ın İsrail ile barış anlaşmasını ihlal ettiği yönündeki iddialar bağlamında alındığı bildirildi. Konuya ilişkin henüz İsrail veya Mısır tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

NewMed enerji şirketinin 7 Ağustos'ta duyurduğu açıklamada, Leviathan ortaklarının Mısır ile 35 milyar dolar değerinde bir doğal gaz ihracat anlaşmasına vardıkları bildirilmişti. Açıklamada, Leviathan sahasından Mısır'a 2040 yılına kadar 130 milyar metreküp doğal gaz ihraç edileceği belirtilmişti.

Şirket açıklamasında ayrıca, bu anlaşmanın Leviathan'ın genişlemesinin önünü açacağı ve genişleme ile 2064 yılına kadar İsrail pazarına doğal gaz arzının sağlanmasının hedeflendiği kaydedilmişti.

Mısır ile İsrail arasında daha önce 2019'da 60 milyar metreküplük bir tedarik anlaşması imzalanmış, Leviathan sahasının 2020 yılında faaliyete geçmesinin ardından kısa süre içinde Mısır'a gaz tedariki başlamıştı. Leviathan sahasında geçen yıl üretilen 11,33 milyar metreküp doğal gazın büyük kısmı Mısır ve Ürdün'e ihraç edilmişti.

