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Netanyahu'nun Oğlunun Düğünü İHA Tehdidi Nedeniyle Erteleniyor

Binyamin Netanyahu, oğlunun düğününü İHA tehdidi nedeniyle ertelemek istiyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 10:19
Netanyahu'nun Oğlunun Düğünü İHA Tehdidi Nedeniyle Erteleniyor

Netanyahu Aile Düğünü Risk Altında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesindeki devam eden çatışmalar ve insansız hava araçlarına (İHA) yönelik artan tehditler nedeniyle oğlunun düğününü erteleme kararı almayı düşünüyor.

Düğün Tarihine İlişkin Bilgiler

Başbakan Netanyahu'nun küçük oğlu Avner için 26 Kasım'da planlanan düğün, Tel Aviv yakınlarındaki bir bölgede gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak, etkinliğin katılımcılar açısından risk oluşturabileceği belirtiliyor.

Geçmişteki Tehditler

Netanyahu'nun bu kararı, Lübnan'dan 19 Ekim tarihinde fırlatılan bir İHA'nın, İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentindeki Netanyahu'nun konutuna isabet etmesi sebebiyle alınmış olabilir. Olay sırasında Netanyahu ve eşi Sara konutta bulunmuyordu fakat evdeki yatak odası camında ufak hasar meydana geldiği bildirildi.

Bu durum, düğünün güvenliği konusundaki endişeleri artırmış durumda.

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