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Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Hakkında Şantaj İddiası: Akıl Almaz Olaylar Yaşanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun özel kalem müdürü Tzachi Braverman'ın şantaj yaptığına dair iddialar gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 16:15
Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Hakkında Şantaj İddiası: Akıl Almaz Olaylar Yaşanıyor

Şantaj İddiaları Gündemde

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın, 7 Ekim 2023 tarihinden sonraki toplantı tutanaklarını ele geçirmek amacıyla bir askeri yetkiliyi "şantaj" yaptığı iddia ediliyor. Olay, Haaretz gazetesinde yayımlandı ve Braverman'ın, Netanyahu ile eski askeri sekreteri Tümgeneral Avi Gil arasında gerçekleşen toplantıların tutanaklarına ulaşmak için sert bir yöntem kullandığı öne sürüldü.

Olayın Araştırılması

İddialara göre, Braverman, Başbakanlık Ofisi’nde görevli bir askeri yetkiliye ait "hassas görüntüleri" kullanarak, toplantı tutanaklarına erişmek amacıyla şantaja başvurmuş. Ancak, konu hakkında bir yasal işlem başlatılmadığı belirtildi.

Braverman, iddiaları sert bir dille reddetti. Açıklamasında, "Herhangi bir memurun belgelerine sahip olduğum ya da birine şantaj yapmaya çalıştığım yönündeki ciddi iddialar yanlıştır. Bu baştan sona bir yalandır ve bir savaşın ortasında bana ve Başbakanlık Ofisi'ne zarar vermeyi amaçlamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Olayın Arka Planı

Ayrıca, Braverman, bu konuda KAN televizyonuna karşı yasal işlemler başlatma tehdidinde bulunarak, tazminat talebinde de bulundu. 8 Kasım’da yayımlanan başka bir habere göre, İsrail Genelkurmay Başkanlığı’na Başbakanlık Ofisi’nin bir yetkilinin "hassas görüntülerini" elinde tuttuğuna ilişkin bir şikayet yapılmıştı.

Bu iddialar, askeri yetkililerin Başbakanlık Ofisi tarafından kötü niyetlerle kullanılan bilgilerin saklanması endişesiyle gündeme geldi. Ayrıca, Yedioth Ahronoth gazetesinde, Başbakanlık Ofisi’nin tutanakları değiştirmeye çalıştığına dair bir soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

İstihbarat Belgelerine Yönelik Soruşturmalar

İsrail basınında çıkan haberlerde, Başbakanlık Ofisi’nin yabancı basına sızdırdığı iddialarına dair başka bir soruşturma yürütüldüğü belirtiliyor. Bu bağlamda, İsrail ordusuna ait hassas istihbarat belgelerinin yetkisiz transferi ve medyaya sızdırılmasıyla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı.

Özellikle, Hamas'a ait belgelerin üzerindeki değişikliklerin, kamuoyunun manipülasyonuna yönelik yapıldığı iddia ediliyor. Yabancı basında yayımlanan belgelerde, Hamas'ın planlarının ortaya çıktığı belirtiliyor.

Olayın, İsrail güvenlik teşkilatında büyük bir endişe yarattığı ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile askeri yetkililer arasında gerginliği artıracağı öngörülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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