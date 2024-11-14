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Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Sorgulanacak: 7 Ekim Toplantı Tutanakları İddiası

Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman, 7 Ekim sonrası toplantı tutanaklarını değiştirme şüphesiyle polis tarafından sorgulanacak.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:11
Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Sorgulanacak: 7 Ekim Toplantı Tutanakları İddiası

Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Sorgulanıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman, 7 Ekim 2023 sonrası askeri yetkililerle yaptığı toplantılara dair tutanakları değiştirme şüphesiyle polis tarafından sorgulanacak. Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Braverman, bu tutanaklarla ilgili olarak "değiştirmeye" çalıştığı iddiaları yüzünden sorgulama sürecine tabi tutuldu.

Soruşturmanın Detayları

Braverman, yolsuzluk suçlarına karşı mücadele amacı gütmekte olan Lahav 433 birimi tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde sorgulanacak. Bu bağlamda, Braverman, 7 Ekim'deki gizli toplantıların tutanaklarına erişmek için şantaj yapma girişiminde bulunduğu ileri sürülen ilk isim oldu.

Şantaj İddiası

İddialara göre, Tzachi Braverman, 7 Ekim sonrası Netanyahu ile eski askeri sekreteri Tümgeneral Avi Gil arasında gerçekleştirilen toplantıların tutanaklarına ulaşmak için Başbakanlık Ofisi'nin askeri sekreterliğinde görev yapan bir askeri yetkiliye şantaj yaptı. Braverman'ın, bu kişi ile ilgili hassas görüntüleri kullanarak baskı yapmaya çalıştığı belirtiliyor.

Braverman'dan Açıklama

Hakkında çıkan suçlamaları kesin bir dille reddeden Braverman, "Herhangi bir memurun belgelerine sahip olduğum veya birine şantaj yapmaya çalıştığım yönündeki ciddi iddialar yanlıştır. Bu baştan sona bir yalandır ve bir savaşın ortasında bana ve Başbakanlık Ofisi'ne zarar vermeyi amaçlamaktadır," şeklinde ifade etti.

Medya Yansımaları

İsrail medyası, bu suçlamalarla ilgili olarak üç ayrı soruşturma yürütüldüğünü ve bunların tek bir hedefe, yani Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 katliamındaki sorumluluğunu tarih kitaplarından silerek bütün suçu orduya atma çabasında birleştiğini aktardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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