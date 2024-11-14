Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü, Telefon Görüşmelerini Değiştirmeye Çalıştı

Olayın Arka Planı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı" operasyonunun ilk saatlerinde yaşanan bir telefon görüşmesinin zaman damgalarını değiştirmeye çalıştığı bilgisi ortaya çıktı.

Sorgulama ve Kayıtlara Erişim

Özellikle Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Polisi tarafından yolsuzluk suçlarıyla mücadele için kurulan Lahav 433 birimi, Braverman'ı sorgulamak üzere topladı. Braverman, 7 Ekim sabahı, Netanyahu'nun eski askeri sekreteri Tümgeneral Avi Gil ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin kayıtlarına erişim sağlamaya çalışmıştı.

Kritik Telefon Görüşmesi

Netanyahu, Tümgeneral Gil tarafından 7 Ekim 2023'te saat 06.29'da arandı. Bu görüşme, ülke genelinde hava saldırısına karşı sirenlerin çalmasının hemen ardından gerçekleştirildi. Gil, Netanyahu'ya 10 dakika önce aldığı bilgileri aktararak, bu durumun Hamas'ın beklenmedik bir saldırısı olduğuna inandığını belirtti.

İkinci Görüşme ve Değişiklik Girişimleri

Gil ve Netanyahu, 10 dakika sonra tekrar iletişim kurmak üzere anlaştı ve saat 6.40 sularında korumalı bir telefon hattından ikinci bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet'in tespit ettiği Hamas mensuplarına dair bilgiler paylaşıldı. Görüşmenin sonunda, krizi yönetmek için Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nda buluşma kararı alındı.

Ancak, Braverman'ın bu kritik görüşmenin zamanlamasını değiştirmeye çalıştığı iddiaları dikkat çekti. Haaretz’in bildirdiğine göre, Braverman, Başbakanlık Ofisi'ndeki bir personele, 6.40'taki ikinci görüşmenin 6.29'da yapıldığı şeklinde kaydedilmesi talimatını verdi, fakat bu girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Şantaj İddiaları ve Braverman'ın Açıklamaları

İsrail polisi, Braverman'ın biri üzerinden askeri sekreterlikte saklanan tutanaklara erişim sağlamak için şantaj yapmaya çalıştığını araştırıyor. Braverman, bu konudaki iddiaları kesin bir dille reddederek, "Herhangi bir memurun belgelerine sahip olduğum veya birine şantaj yapmaya çalıştığım yönündeki ciddi iddialar yanlıştır. Bu baştan sona bir yalan ve bir savaşın ortasında bana ve Başbakanlık Ofisi'ne zarar vermeyi amaçlıyor," açıklamasında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.