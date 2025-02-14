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Netanyahu'nun Sağlık Durumu İyi: İsrail Başbakanlık Ofisi Açıklama Yaptı

İsrail Başbakanlığı, Binyamin Netanyahu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve söylentilerin asılsız olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 23:27
Netanyahu'nun Sağlık Durumu İyi: İsrail Başbakanlık Ofisi Açıklama Yaptı

Netanyahu'nun Sağlık Durumu Hakkında Resmi Açıklama

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı. Başbakanlık, Netanyahu'nun kendisini "harika" hissettiğini belirtti.

Hastaneye Kaldırıldığı İddiaları Yalanlandı

Netanyahu'nun hastaneye kaldırıldığına dair söylentilerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu iddiaların "yalan" olduğu ve Netanyahu'nun ailesiyle birlikte yemekte olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, iddiaların kim tarafından ortaya atıldığına dair bir bilgi verilmedi. Yedioth Ahronoth gazetesinin konuyla ilgili haberinde, Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamanın "alışılmadık" olduğu ve Başbakanın sağlık durumu hakkında yayılan söylentilerin net bir şekilde yalanlandığı kaydedildi.

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