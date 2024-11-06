Netanyahu'nun Savunma Bakanlarıyla Sorunları Devam Ediyor

Netanyahu'ya "Savunma Bakanı" Dayanmıyor

İsrail'in mevcut Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yoav Gallant'ı görevden alarak, bu pozisyonda görevini tamamlamadan ayrılan dördüncü isim haline getirdi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu ile arasındaki anlaşmazlıklar sonucunda Yitzhak Mordechai, Moşe Yaalon ve Avigdor Liberman da görevlerine veda eden savunma bakanları arasında yer aldı.

Tarihsel Sürtüşmeler

Netanyahu'nun 1996 yılında başbakanlık görevine gelmesinden bu yana, çeşitli savunma bakanları arasında benzer sürtüşmeler yaşanmış. Savunma Bakanı Yitzhak Mordechai, 1999 yılında Netanyahu ile olan siyasi rekabet sonucu görevden alınmıştı.

Netanyahu'nun bir diğer savunma bakanı olan Moşe Yaalon ise, 2016 yılında yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılmıştı. Yaalon'un görevden ayrılmasına neden olan faktörler arasında, dönemin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan'ı desteklemesi ve aşırı sağcı gruplara karşı çıkması yer alıyor.

Gallant'ın görevden alınmasının ardından Netanyahu, bu durumu "güvenin sarsılması" olarak nitelendirirken, Gallant'ı diye basında "İsrail'in düşmanlarına" yardım etmekle de suçlamıştı.

2023'teki Geri Adım

Netanyahu ve Gallant arasındaki gerilimler daha önce de tırmanmıştı. 2023 yılının Mart ayında Netanyahu, Gallant'ı yargı reformu konusundaki açıklamaları nedeniyle görevden alma girişiminde bulunmuştu; ancak ülke genelindeki protestolar bu kararın uygulanmasını engelledi.

İkisinin Gazze ve Lübnan konusundaki farklı görüşleri de dikkat çekiyor. Netanyahu, Gazze'deki işgalin kalıcı olmasını savunurken, Gallant bölgenin Filistin yönetimine devredilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu gergin atmosfer, iki politikacının Gazze'ye yönelik saldırılar sonrasında ayrı basın toplantıları düzenlemesine neden oldu.

Sonuç olarak, Netanyahu'nun Savunma Bakanlarıyla olan sorunlu geçmişi, bu tür anlaşmazlıkların uzun bir geçmişe dayandığını göstermektedir. Bu süreç, İsrail siyasi sahnesinde önemli bir dinamiği yansıtmaktadır.