DOLAR
34,19 0,2%
EURO
36,78 2,05%
ALTIN
2.940,04 2,66%
BITCOIN
2.542.333,16 -7,07%

Netanyahu'nun Savunma Bakanlarıyla Sorunları Devam Ediyor

Son gelişmeler, Netanyahu'nun Savunma Bakanlarıyla olan sorunlu geçmişini gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 18:15
Netanyahu'nun Savunma Bakanlarıyla Sorunları Devam Ediyor

Netanyahu'ya "Savunma Bakanı" Dayanmıyor

İsrail'in mevcut Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yoav Gallant'ı görevden alarak, bu pozisyonda görevini tamamlamadan ayrılan dördüncü isim haline getirdi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu ile arasındaki anlaşmazlıklar sonucunda Yitzhak Mordechai, Moşe Yaalon ve Avigdor Liberman da görevlerine veda eden savunma bakanları arasında yer aldı.

Tarihsel Sürtüşmeler

Netanyahu'nun 1996 yılında başbakanlık görevine gelmesinden bu yana, çeşitli savunma bakanları arasında benzer sürtüşmeler yaşanmış. Savunma Bakanı Yitzhak Mordechai, 1999 yılında Netanyahu ile olan siyasi rekabet sonucu görevden alınmıştı.

Netanyahu'nun bir diğer savunma bakanı olan Moşe Yaalon ise, 2016 yılında yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılmıştı. Yaalon'un görevden ayrılmasına neden olan faktörler arasında, dönemin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan'ı desteklemesi ve aşırı sağcı gruplara karşı çıkması yer alıyor.

Gallant'ın görevden alınmasının ardından Netanyahu, bu durumu "güvenin sarsılması" olarak nitelendirirken, Gallant'ı diye basında "İsrail'in düşmanlarına" yardım etmekle de suçlamıştı.

2023'teki Geri Adım

Netanyahu ve Gallant arasındaki gerilimler daha önce de tırmanmıştı. 2023 yılının Mart ayında Netanyahu, Gallant'ı yargı reformu konusundaki açıklamaları nedeniyle görevden alma girişiminde bulunmuştu; ancak ülke genelindeki protestolar bu kararın uygulanmasını engelledi.

İkisinin Gazze ve Lübnan konusundaki farklı görüşleri de dikkat çekiyor. Netanyahu, Gazze'deki işgalin kalıcı olmasını savunurken, Gallant bölgenin Filistin yönetimine devredilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu gergin atmosfer, iki politikacının Gazze'ye yönelik saldırılar sonrasında ayrı basın toplantıları düzenlemesine neden oldu.

Sonuç olarak, Netanyahu'nun Savunma Bakanlarıyla olan sorunlu geçmişi, bu tür anlaşmazlıkların uzun bir geçmişe dayandığını göstermektedir. Bu süreç, İsrail siyasi sahnesinde önemli bir dinamiği yansıtmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Askeri Personel Kılığındaki Dolandırıcı Yakalandı
2
Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi Bişkek'te Toplandı
3
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 105 İsyancı Silah Bıraktı
4
Dünya Bankası Nijerya'ya 50 Milyon Dolarlık Gıda Desteği Sağladı
5
Yusuf Ziya Yılmaz Tunceli'de İnsana Dokunan Siyasetin Önemini Vurguladı
6
İsrail, Beyrut'un Güneyine Hava Saldırıları Düzenledi
7
AB, Trump'ın Seçim Zaferine Tepki Gösterdi

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?