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Netanyahu'nun Sözcüsü: Ateşkesin İkinci Aşaması İçin Müzakere Yok

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, ateşkesin ikinci aşaması için müzakere yürütülmediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 20:48
Netanyahu'nun Sözcüsü: Ateşkesin İkinci Aşaması İçin Müzakere Yok

İsrail'den Ateşkes İle İlgili Açıklama

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine yönelik olarak şu anda bir müzakere yürütülmediğini açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde ateşkese ilişkin gelişmeler detaylı bir şekilde değerlendirildi. Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Yuli Edelstein, ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş için bazı girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Ancak Sözcü Dostri, Edelstein'ın bu açıklamasını reddetti ve "Milletvekili Edelstein'ın iddiasının aksine, İsrail şu anda anlaşmanın ikinci aşaması için müzakere yürütmüyor." diyerek durumu netleştirdi.

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