Netanyahu'nun Sözcüsü Feldstein, İş Adamından Para Aldığını Doğruladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözleşmeli sözcüsü Eliezer Feldstein, İsrailli bir iş adamından para aldığını doğruladı. Feldstein, şu anda "gizli belgelerin sızdırılması" davasıyla ilgili olarak tutuklu bulunuyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın gerçekleştirdiği habere göre, Feldstein'in avukatları Oded Saburai ve Sion Hausman, müvekkillerinin Katar ile İsrail arasında arabuluculuk yaptığı iddia edilen bir iş adamından para aldığını kabul etti.

Feldstein'in avukatları ayrıca, KAN'ın yayınladığı ses kayıtlarına atıfta bulunarak, bu iş adamının, Katar hükümeti için imaj çalışmaları yürüttüğünü öne sürdükleri Feldstein'e Katarlılardan aldığı parayı aktardığını belirtti. Ses kayıtlarına göre, Katar hükümeti için çalıştığı öne sürülen ABD'li danışman Jay Potlik, parayı Gil Birger isimli işadamına verdi; Birger ise bu parayı Feldstein'a yönlendirdi.

Feldstein'in, Başbakanlıkta çalıştığı sürede güvenlik soruşturmasını geçmediği için maaş almaması dikkat çekerken, garip bir durumun ortaya çıktığı belirtildi. Feldstein'in maaşını, Katar'dan gelen parayla Birger'in şirketinden aldığı kaydedildi.

Feldstein'in avukatları, müvekkillerinin Birger'den aldığı fonların aslen Katar için değil, Başbakanlığa sağladığı strateji ve iletişim hizmetleri için kullanıldığını savundu. Bu yöntemin, Feldstein'in maaş alamadığı için geliştirilmiş geçici ve kısmi bir çözüm olduğunu ön plana çıkaran avukatlar, "Katar'a bilgi aktarmadığını ve hiçbir zaman onlardan para almadığını" ileri sürdü.

Katargate Skandalı Nedir?

"Katargate" skandalı, Katar'dan alınan paranın Netanyahu'nun seçim kampanyasına aktarılmasına dair iddialarla başlamıştı. Bu duruma ilişkin seyirci olduğu öğrenilen Feldstein ve danışmanları Jonathan Urich ve Srulik Einhorn, Şabak tarafından incelenen bir soruşturmanın merkezinde yer aldı. Ayrıca, İsrail basınında, Netanyahu'nun da 2012'de 15 milyon dolar, 2018'de ise 50 milyon dolar aldığına dair iddialar ortaya atıldı.

Öte yandan, Feldstein'in Katar'ın imajını desteklemek amacıyla uluslararası bir şirketten maaş aldığı ve Netanyahu'nun danışmanlarının da Katar için imaj danışmanlığı yaptığı aktarılmıştı.