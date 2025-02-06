Netanyahu'nun Trump'a Hediye Ettiği Altın Çağrı Cihazı Sosyal Medyada Paylaşıldı

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a hediye ettiği altın çağrı cihazının fotoğrafını sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede Trump'a bu özel hediyeyi sunduğu ifade edildi. Hediye, 17 Eylül 2024'te gerçekleştirilen ve Hizbullah üyelerinin taşıdığı çağrı cihazlarına yönelik yapılan saldırıyı sembolize ediyor.

Paylaşılan çağrı cihazının ekranında yer alan "iki elinizle basın" ibaresi, dikkat çeken bir detay olarak öne çıkıyor. Hatırlanacağı üzere, 17 Eylül tarihinde Lübnan'da Hizbullah üyelerine ait çağrı cihazları patlatılmış ve bu saldırılardan bir gün sonra, 18 Eylül'de yine bu gruba ait telsizler hedef alınmıştı.

Bu olaylar neticesinde 37 kişinin ölümü ve 3 binden fazla kişinin yaralanması gibi ağır kayıplar yaşanmış, ardından İsrail, Lübnan'da Hizbullah'ın üst düzey isimlerini hedef alan suikastlara hız vermişti. İsrail yönetimi, yaklaşık iki ay sonra bu saldırının sorumluluğunu resmi olarak üstlenmişti.