Netanyahu'nun Yarınki Duruşması 'Olağanüstü Koşullar' Nedeniyle İptal Edildi

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasında ifade vereceği duruşma, olağanüstü koşullar nedeniyle iptal edildi. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, duruşma sırasında Netanyahu'ya bilgilendirme notu iletildi ve bu durum sonrasında oturuma ara verildi. Başbakan, bu notla ilgilenmek üzere mahkeme salonundan kısa bir süreliğine ayrıldı.

Netanyahu ve avukatları, sonrasında mahkemeden yarın yapılacak duruşmanın iptal edilmesini talep etti. İptal gerekçesini savcılığın itirazına rağmen kapalı oturumda açıklamakta ısrar eden Netanyahu, "Devlet işleriyle uğraşıyoruz. Burada çok fazla insan var ve bu insanların telefonu var," diyerek konuya dikkat çekti. Savcıya hitaben ise, "Hiçbir fikriniz olmayan bir şeye itiraz ediyorsunuz," dedi.

Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bakan Hakim Rivka Friedman-Feldman, duruşmayı iptal etme talebini kabul ederek, duruşmanın olağanüstü koşullar nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan, savcı ve hakimler arasında yapılan kapalı oturumda bu "olağanüstü koşulların" ne olduğu hakkında bilgi verilmedi.

Netanyahu'nun Yolsuzluk Davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını istemişti. Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde gerçekleşmişti.

Yolsuzluk soruşturması, Shaul Elovitch’in sahibi olduğu “Bezeq” isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan “Walla News” adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlamasıyla dikkat çekiyor.

Netanyahu’ya yöneltilen diğer suçlamalar arasında, İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber’i getirerek Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek iddiaları da yer alıyor.

Ayrıca, rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında, Netanyahu’nun İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer’dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı öne sürülüyor. İddianamede, bu hediyelerin Netanyahu’ya siyasi fayda sağlamak amacıyla verildiği yönünde delil bulunduğu belirtiliyor.

Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu’nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması konusunda anlaştığı iddiaları da gündemde. Bu durumda, rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltacak yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi anlaşması söz konusu.

Eğer yargılama sonucunda suçlu bulunursa, Netanyahu'nun 10 yıla varan hapis cezası ile karşı karşıya kalma ihtimali bulunuyor. Her ne kadar bu suçlamalarla ilgili olarak masumiyetini bildirse de, Netanyahu iddiaları kesin bir dille reddetmekte.