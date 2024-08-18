Netanyahu'nun Yazlığında Gizemli Uçuş: Hizbullah İHA'sı mı?

Netanyahu'nun Yazlığı yakınlarında gizemli uçuş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayseriye'deki (Caesarea) sahil yazlığının yakınlarında 16 Ağustos'ta tespit edilen bir cisim, Hizbullah'a ait bir insansız hava aracı (İHA) olabileceği düşünülüyor.

İsrail Deniz Kuvvetleri Tespit Etti

Israel Hayom gazetesinde yer alan habere göre, İsrail Deniz Kuvvetleri, Netanyahu'nun yazlığının açıklarında devriye gezen bir bot aracılığıyla uçan cismi fark etti.

Olayda Neler Yaşandı?

İHA olduğu sanılan cismin bölgede uçuş yaptığı bildirildi. İsrailli yetkililer, bu cismin Hizbullah tarafından gerektiğinde keşif amaçlı olarak fırlatılmış olabileceğinden şüpheleniyor. Basına yansıyan bilgilere göre, Netanyahu'nun yazlığının görüntülerinin çekilmeye çalışıldığı düşünülüyor.

Askeri Müdahale ve Sonuçlar

Olayın hemen ardından İsrail ordusu, bölgeye savaş uçakları gönderdi; ancak herhangi bir İHA'nın tespit edilmediği bildirildi. Detaylı incelemeler devam ederken, Netanyahu'nun olay anında yazlıkta bulunmadığı da vurgulandı.

İlgili Açıklama

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Bu durumun yanlış bir alarm olduğu belirlendi." ifadesi yer aldı.