Netanyahu'nun Yolsuzluk Soruşturmasında İstifa Şoku

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yolsuzluk soruşturmalarını yürüten ekip başkanı, yeni atamalar sonrası görevinden ayrıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 22:10
Netanyahu'nun Yolsuzluk Soruşturmasında İstifa Şoku

İsrail'de Yolsuzluk Davasında Gelişmeler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davalarıyla ilgili soruşturmaları yöneten ekibin lideri, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yaptığı son atamalarının ardından istifa etti.

İstifa Eden İsim: Koresh Barnor

Kanal 12 televizyonunun bildirdiğine göre, İsrail Polisi Başkomiseri Koresh Barnor, Ben-Gvir'in yeni atamaları sonrasında emekliye ayrılma kararı aldı. Barnor, Netanyahu'nun yolsuzlukla suçlandığı "1000 ve 2000 numaralı" davalarda soruşturma ekibinin başında yer alıyordu.

Yeni Atamalar ve Tartışmalar

İsrail polisinin yaptığı yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskınlarından sorumlu Tuğgeneral Amir Arzani’yi Kudüs Emniyet Müdürü olarak atadığı belirtildi. Tuğgeneral Arzani'nin tümgeneral rütbesine yükseltileceği de ifade edildi.

Haaretz Gazetesi'nin Bilgileri

İsrail’in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Arzani'nin Kudüs Emniyet Müdürü olarak atanması ile birlikte güvenlik sekreterinin de Batı Şeria'nın polis şefi olarak atanması dikkat çekici bir gelişme olmuş durumda.

İLGİLİ HABERLER

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnegöl Belediyesi, Çevre Kirleticilere Cezasıyla Gözdağı Verdi
2
Çorum'da Trafik Kazası: İki Yaralı
3
Balıkesir'de FETÖ Hükümlüsü ve İki İnsan Kaçakçısı Yakalandı
4
Beyoğlu'nda Annesini Öldüren Zanlı İfadesini Verdi
5
Narin Cinayetinde Yasak Aşk İddiaları: Amca Salim Güran'ın 2 Yasak Aşkı Vardı! Narin Birini Gördüğü İçin Öldürüldü
6
Samsun'da Boğulma Tehlikesi: Genç Kurtarıldı, Baba Aranıyor
7
Osmancık Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali Coşkuyla Başladı

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor