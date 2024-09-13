Netanyahu'nun Yolsuzluk Soruşturmasında İstifa Şoku

İsrail'de Yolsuzluk Davasında Gelişmeler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davalarıyla ilgili soruşturmaları yöneten ekibin lideri, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yaptığı son atamalarının ardından istifa etti.

İstifa Eden İsim: Koresh Barnor

Kanal 12 televizyonunun bildirdiğine göre, İsrail Polisi Başkomiseri Koresh Barnor, Ben-Gvir'in yeni atamaları sonrasında emekliye ayrılma kararı aldı. Barnor, Netanyahu'nun yolsuzlukla suçlandığı "1000 ve 2000 numaralı" davalarda soruşturma ekibinin başında yer alıyordu.

Yeni Atamalar ve Tartışmalar

İsrail polisinin yaptığı yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskınlarından sorumlu Tuğgeneral Amir Arzani’yi Kudüs Emniyet Müdürü olarak atadığı belirtildi. Tuğgeneral Arzani'nin tümgeneral rütbesine yükseltileceği de ifade edildi.

Haaretz Gazetesi'nin Bilgileri

İsrail’in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Arzani'nin Kudüs Emniyet Müdürü olarak atanması ile birlikte güvenlik sekreterinin de Batı Şeria'nın polis şefi olarak atanması dikkat çekici bir gelişme olmuş durumda.