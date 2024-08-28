Netanyahu, Oğlu Yair'in Güvenliğini Artırma Talebinde Bulundu

Netanyahu, Oğlu Yair'in Güvenliğini Artırmak İstiyor

İsrail'in siyasi gündemi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair'in güvenliğine yönelik yeni önlemler alma ihtiyacıyla şekilleniyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast sonrası İran'ın olası misillemeleri endişe doğurmuş durumda.

Güvenlik Önlemleri ve Danışma Komitesi

Walla haber sitesine göre, Netanyahu'nun Özel Kalemi Yossi Shelley, Yair'in güvenlik düzeyinin artırılması için Şin Bet Kişisel Güvenlik Danışma Komitesi'ne başvuruda bulundu. İsrail Başbakanı, İran'ın tepkisinin özellikle İsrailli şahsiyetlere yurt dışındaki hedeflerine odaklanabileceğinden endişe ediyor. Yair Netanyahu ve Güvenlik Maliyetleri

Nisan 2023'ten bu yana Miami'de yaşayan Yair Netanyahu'nun (33) güvenliğinden İsrail Genel Güvenlik Servisi (Şin Bet) sorumlu. Yair'in yıllık yaşam maliyetinin 2,5 milyon şekel (yaklaşık 680 bin dolar) olduğu bildirilmekte.

Hatırlanacağı üzere, Hamas lideri İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da bir suikasta kurban gitmişti. Hem İran hem de Hamas, bu olayda İsrail'in parmağı olduğuna dair suçlamalarda bulundular.