Netanyahu: Refah Kapısını Açabilirim, Mısır Derhal Kapatır

Netanyahu, Gazze'den çıkış hakkını vurgulayıp Refah Kapısı'nı açabileceğini ancak Mısır'ın hemen kapatacağını söyledi; İsrail ordusu Gazze kentini boşaltma hazırlığında.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 01:59
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 01:59


Netanyahu: Refah Kapısını Açabilirim, Mısır Derhal Kapatır

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'den ayrılmanın "her Filistinlinin temel hakkı" olduğunu belirterek Refah Kapısı'nı Filistinlilerin çıkışı için açabileceğini, fakat bunun Mısır tarafından derhal kapatılacağını söyledi.

Netanyahu'nun röportajı ve Mısır tepkisi

Netanyahu sosyal medya hesabında paylaştığı ve "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesine karşı Mısır'ın güçlü muhalefetine dikkat çekti. Netanyahu, "Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar var, ancak nüfusun yarısı Gazze'den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile neredeyse her konuda hemfikir olduklarını belirtti ancak konuya ilişkin ayrıntı vermedi.

Ordu, Gazze kentini boşaltma hazırlığında

İsrail basınına göre, ordu gelecek hafta Gazze kentini boşaltmaya hazırlanıyor. Kanal 14'ün haberinde, "Gideon'un Savaş Arabaları 2" operasyonunun büyük bir hava saldırısı ile başlayıp ardından Gazze kentinin kontrolünü tamamen ele geçirip Filistinlileri tahliye etmeyi amaçlayan bir kara operasyonunu içereceği belirtildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze kentini kuşatıp bölgedeki Filistinlileri uzaklaştırdıktan sonra tamamını işgal etmeyi amaçlayan "Gideon'un Savaş Arabaları 2" operasyonunun resmen başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, yaklaşık dört haftadır Gazze kentinde geniş çaplı saldırılar ve bombardımanlar gerçekleştiriyor; bu saldırılar, bölgede 1000'den fazla kişinin ölümüne ve binlercesinin yaralanmasına yol açtı.

Mısır ve bölgesel planlar

Kahire yönetimi, İsrail'in Filistin halkını Gazze Şeridi veya Batı Şeria'daki topraklardan zorla ya da gönüllü herhangi bir bahane altında tehcir etmeye yönelik planlarını kesinlikle reddettiğini açıkladı. Mısır, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze'nin yeniden inşasını hedefleyen bir plan sunmuştu.

Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından onaylanan "Arap planı"nın maliyetinin 5 yıla yayılarak yaklaşık 53 milyar dolar olacağı bildirilmişti. Buna karşın Tel Aviv, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını destekleyerek Mısır'ın planına karşı çıktı.

Gelişmeler, hem bölgesel aktörlerin hem de uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam ediyor.

