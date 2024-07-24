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Netanyahu, Refah'taki Sivil Kayıplarını Reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde Refah'taki sivil ölümlerini yalanladı ve Hamas'ı sorumlu tuttu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 23:27
Netanyahu, Refah'taki Sivil Kayıplarını Reddetti

Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki Konuşması

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın düzenlediği saldırılarla ilgili olarak ABD Kongresi'nde önemli açıklamalar yaptı. Konuşmasında, Gazze'nin Refah kentinde hiç sivilin öldürülmediğini öne sürdü.

Alkışlarla Karşılandı

Netanyahu, Kongre'deki yaklaşık bir saatlik konuşmasında, 1941 Pearl Harbor ve 2001 İkiz Kule saldırılarına atıfta bulunarak Hamas'ın saldırılarını benzetti. ABD Başkanı Joe Biden’a verdiği destek için teşekkür eden Netanyahu, "Gururlu bir Siyonist" olduğunu ifade etti.

Sivil Ölümleriyle İlgili Tartışmalar

Netanyahu, Gazze'deki sivil kayıpları konusunda belirttiği açıklamaların "yalan" olduğunu iddia ederek, "Duyduğunuz tüm yalanlara rağmen, Gazze, şehir savaşları tarihi boyunca savaşmayan sivillerin kayıplarının en düşük olduğu yerlerden biridir" diye konuştu.

Refah Ziyareti ve Değerlendirmesi

Geçen hafta Refah’a yaptığı ziyareti anımsatan Netanyahu, orada İsrail ordusu komutanlarıyla görüştüğünü ve sadece bir olay dışında sivil kayıpların olmadığını öğrendiğini ifade etti: “Bir bombanın şarapnel parçasının Hamas'ın silahlı bir personeline çarptığı ve bu nedenle istemeden iki düzine insanı öldürdüğü tek bir olay dışında hiç sivilin öldürülmediği” bilgisiyle döndüğünü söyledi.

Hamas'ın Sorumluluğu

Kongre üyelerine Gazze'de sivil ölümleri konusunda İsrail’in çaba sarf ettiğini aktaran Netanyahu, bu kayıplardan Hamas'ı sorumlu tuttu. Ayrıca, "Gazze'ye 40 binden fazla insanın yardım almasına izin verdik. Eğer Gazze'de yeterli yiyecek yoksa, bunun nedeni İsrail'in müsaade etmemesi değil, Hamas'ın bunları çalmasıdır" şeklindeki ifadeleriyle dikkat çekti.

Netanyahu'nun konuşması boyunca ABD Kongresi üyeleri tarafından uzun süre ayakta alkışlanması, destekleyici bir atmosfer oluşturdu.

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