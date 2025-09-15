Netanyahu-Rubio Görüşmesi: Gazze, Sürgün Planı ve Batı Şeria Gündemde

Netanyahu, ülkeye resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Batı Kudüs'te bir araya geldi; görüşmede Gazze, sürgün planı ve Batı Şeria ilhakı ele alındı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 11:58
Netanyahu ile Rubio Başbakanlık Ofisi'nde Görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkeye resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleştiği belirtildi.

Yerel basında çıkan habere göre, Netanyahu ile Rubio arasındaki görüşmenin 3 saat sürmesinin planlandığı ifade edildi.

Görüşmenin ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi beklendiği aktarıldı.

Görüşmenin Gündeminde Hangi Konular Var?

Rubio'nun ziyaretinin, İsrail'in Gazze kentini işgal ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri başka ülkelere sürgün planının gündemde olduğu bir döneme denk geldiği belirtiliyor. Bu çerçevede görüşmede birçok önemli başlığın masaya yatırılması bekleniyor.

Yerel basına göre, toplantıda ele alınacak başlıca konular arasında şunlar yer alıyor:

Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef alan İsrail saldırısı, Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün planı ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı gibi hassas başlıklar bulunuyor.

