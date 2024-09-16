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Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı Görevden Almayı Düşünüyor mu?

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Gallant'ı Lübnan'a saldırı konusundaki tutumu nedeniyle görevden almayı düşündüğü iddia edildi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 13:42
Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı Görevden Almayı Düşünüyor mu?

Netanyahu'nun Saldırıya İlişkin Tutumu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a yönelik olası bir saldırı konusunda Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yolları ayırmayı düşündüğü iddiaları gündeme geldi.

İddiaların Kaynağı

İsrail'in önde gelen haber kaynaklarından Haaretz’in duyurduğu habere göre, Netanyahu'nun ofisi, son günlerde Başbakan’ın ordunun Lübnan'a büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirmesi için çağrılarda bulunduğu, ancak Gallant’ın buna karşı çıktığı yönündeki mesajları dolaşıma soktuğu belirtildi.

Siyasi Baskılar ve Yanıtlar

İsimleri paylaşılmayan siyasi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Netanyahu'nun, Lübnan'a yönelik saldırının olup olmamasına bakılmaksızın Gallant'ı görevden almak için zemin hazırladığı ileri sürülüyor.

Ayrıca, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Netanyahu'ya uzun süredir Gallant'ı görevden alma çağrısında bulunduğunu ifade ederek, "Kuzeyde bir karar verilmesi gerekiyor ve Gallant buna liderlik edecek doğru isim değil,” dedi.

Resmi Yalanlama

Öte yandan, İsrail’in devlet televizyonu KAN tarafından aktarılan habere göre, Netanyahu'nun ofisi söz konusu iddiaları yalanladı.

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