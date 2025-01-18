Netanyahu: Serbest Bırakılacak 3 İsrailli Esirin İsimleri Henüz Belirtilmedi

Başbakan Netanyahu, ateşkesin ilk gününde serbest bırakılacak esirlerin isimlerinin henüz belli olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 21:05
Netanyahu: Serbest Bırakılacak 3 İsrailli Esirin İsimleri Henüz Belirtilmedi

Netanyahu: Serbest Bırakılacak 3 İsrailli Esirin İsimleri Henüz Belirtilmedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesin ilk gününde serbest bırakılacak olan 3 İsrailli esirin adlarının henüz bildirilmediğini duyurdu. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, üzerinde mutabık kalınan rehine listesinin İsrail'e ulaşmadığı iddia edildi.

Açıklamada, esirlerin listesi ulaşmadığı takdirde ilerleme kaydedilemeyeceği vurgulandı. İsrail'in, anlaşmanın ihlaline karşı taviz vermeyeceği belirtilerek, bu durumdan Hamas'ın sorumlu olacağı ifade edildi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Ateşkesin ilk gününde, daha önce duyurulan bilgilere göre, Hamas tarafından serbest bırakılacak 3 İsrailli esire karşılık olarak, İsrail hapishanelerinde bulunan 90'ı aşkın Filistinli esirin serbest bırakılacağı açıklandı. Anlaşmanın, 19 Ocak saat 08.30'da (TSİ 09.30) yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

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