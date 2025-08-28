Netanyahu: "Suriye'de Kiminle Mücadele Ettiğimizi Biliyorum" — Golan Tepeleri ve Saldırılar

Netanyahu: "Suriye'de Kiminle Mücadele Ettiğimizi Biliyorum"

Ziyaret ve Açıklamalar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde Dürzi nüfusun yoğun olduğu Julis köyüne yaptığı ziyarette Suriye'ye düzenledikleri saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kanal 12'nin haberine göre Netanyahu, "Ben saf biri değilim ve Suriye'de kiminle uğraştığımızı çok iyi biliyorum, bu yüzden güç kullandık." dedi.

Ayrıca Netanyahu, "Hükümet, Suriye'yi kimin kontrol ettiği konusunda kendini kandırmıyor." ifadelerini kullandı.

Saldırılar ve İşgalin Derinleşmesi

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının 27 Ağustos'ta Şam kırsalındaki Küsve bölgesine düzenlediği saldırılarda 6 Suriye askeri hayatını kaybetmişti.

İlk saldırının ardından İsrail ordusu, Küsve bölgesindeki Mani Dağı'na çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti. Birlikler tampon bölgenin ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vererek bölgenin silahsızlandırılmasını talep etmişti.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş; Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.