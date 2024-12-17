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Netanyahu, Suriye'deki Hermon Dağı'na Gitti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin Hermon Dağı'nda İsrail ordusunun durumunu inceledi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 19:38
Netanyahu, Suriye'deki Hermon Dağı'na Gitti

Netanyahu, Hermon Dağı'na Gitti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Baas rejiminin çöküşünün ardından, Suriye'de işgal altındaki tampon bölgedeki Hermon Dağı'na yaptığı ziyarette önemli değerlendirmelerde bulundu. Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 7 Aralık sonrası işgal edilen bölgede durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi.

Yisrael Katz'tan Kapsamlı Değerlendirme

Netanyahu'ya, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi gibi üst düzey yetkililerin eşlik ettiği ifade edildi. Netanyahu'nun burada, işgal edilen bölgedeki İsrail ordusunun durumu hakkında detaylı bir gözlemde bulunduğu vurgulandı.

İşgal Sürekliliği Vurgusu

Savunma Bakanı Katz, Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Hermon Dağı'ndaki işgalin devam edeceğini belirterek, “İşgal, İsrail'in güvenliğini güçlendiriyor” dedi. Katz, işgalin Suriye'de Baas rejimini deviren gruplara karşı caydırıcı bir etkisi olduğunu savundu. 7 Aralık sonrası işgal edilen bölgede, ihtiyaç duyuldukça kalacaklarını belirtti.

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Stratejisi

Suriye'de 27 Kasım'da başlayan çatışmaların artışıyla birlikte, 8 Aralık'ta Baas rejiminin yıkılmasına paralel olarak İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik saldırıları artış gösterdi. İsrail ordusu, Suriye topraklarında bulunan Golan Tepeleri'ndeki işgali genişleterek, Şam'ın 25 kilometre yakınına kadar girdi.

İsrail, 1967 yılından bu yana Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri'ni işgal altında tutmakta ve 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile oluşturulan tampon bölge sınırlarına sadık kalmaya çalışmaktadır.

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