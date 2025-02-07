Netanyahu: Suudi Arabistan İsterse Filistin Devleti Kurabilir

Netanyahu’dan Çarpıcı Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan’ın Tel Aviv ile normalleşme sürecinde Filistin devleti kurulmasını şart koşmasına yanıt verdi. Washington’da resmi ziyaret gerçekleştiren Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamalarda, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilir." ifadesini kullandı.

Filistin Devleti Tartışmaları

Netanyahu, bu açıklamasında Filistin devletinin kurulmasını kabul etmeyeceğini ve bunun Hamas'a zafer, İsrail'e ise yenilgi olacağını ileri sürdü. Suudi Arabistan'ın bağımsız Filistin devleti şartıyla normalleşme talepleri üzerine Netanyahu, "Geniş topraklara sahipler" diyerek Suudi Arabistan'a atıfta bulundu.

Başbakan, herhangi bir ülkeyle Filistin devleti şartıyla normalleşmeyi kabul etmeyeceğini ve "İsrail devletini tehlikeye atacak bir anlaşma yapmayacağız." şeklinde net bir tutum sergiledi. Geçen günlerde ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın bu şarttan vazgeçtiğini öne sürmüştü.

Suudi Arabistan'dan Yanıt

Trump’ın iddialarının ardından, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı resmi bir açıklama yaparak, Filistin devletinin kurulmasına ilişkin tutumlarının kesin ve sarsılmaz olduğunu vurguladı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın bu tutumu teyit ettiği, açıklamada belirtildi.