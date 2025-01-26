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Netanyahu, Trump'a Yüksek Tonajlı Bombalar İçin Teşekkür Etti

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'a yüksek tonajlı bombaların temini için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 19:03
Netanyahu, Trump'a Yüksek Tonajlı Bombalar İçin Teşekkür Etti

Netanyahu'dan Trump'a Teşekkür Mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a İsrail'in ihtiyaç duyduğu yüksek tonajlı bombaları sağlama sözünü tuttuğu için teşekkür etti.

Yardımın Kullanım Alanları

Netanyahu, X hesabından paylaştığı video mesajda, söz konusu bombaların İsrail'in kendisini savunma ve ABD ile ortak düşmanlarıyla mücadelesinde kullanılacağını belirtti. İsrail'in barış ve refah dolu bir gelecek inşa ettiğini ifade eden Netanyahu, "Sözünüzü tuttuğunuz için teşekkür ederim Başkan Trump." dedi.

ABD'den Sevkiyat Detayları

ABD hükümeti, 1800 adet MK-84 türü 1 tonluk bombanın bir gemiye yüklenerek önümüzdeki günlerde İsrail'e teslim edileceğini kaydetti. Bu sevkiyatın, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde yaşanan kısıtlamaların kaldırılması sonrası gerçekleşeceği iddia ediliyor.

Biden Yönetiminin Kararları

Biden yönetimi, Gazze'de şiddetli saldırılar düzenleyen Netanyahu hükümetine destek verdiği nedeniyle gelen eleştiriler sonucu, 1 tonluk ve 227 kilogramlık bombalardan oluşan bir sevkiyatı durdurmuştu. Ancak daha sonra 227 kilogramlık bombaların ABD'den İsrail'e sevk edileceği açıklanmıştı.

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