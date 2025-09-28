Netanyahu: Trump'ın 21 Maddelik Gazze Ateşkes Teklifi Üzerinde Çalışıyoruz

Netanyahu, Trump ekibiyle Gazze için sunulan 21 maddelik ateşkes teklifinin üzerinde çalışıldığını açıkladı; Trump müzakerelerin son aşamada olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 22:44
Netanyahu'nun açıklamaları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibiyle Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla sunulan 21 maddelik teklif üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Fox News'e konuşan Netanyahu, "Bu konuda çalışıyoruz. Henüz kesinleşmiş değil ancak şu anda Başkan Trump'ın ekibiyle birlikte çalışıyoruz ve umarım bunu yapabiliriz." ifadelerini kullandı. Netanyahu, teklif kapsamında rehinelerin serbest bırakılması, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması taleplerini yineledi.

Netanyahu, daha önce "Hamas liderleri ülke dışına çıkarılırsa, savaşı bitirip tüm rehineleri serbest bırakırlarsa, onları serbest bırakırız" dediğini hatırlatarak, bunun üzerinde çalışılması gerektiğini vurguladı.

Trump hakkında ise, ABD başkanının kararlarını ülkesinin çıkarları doğrultusunda aldığını belirterek, "Trump adına hiçbir kararı ben vermiyorum. O, tüm hayatım boyunca gördüğüm en bağımsız ve en olağanüstü lider." ifadelerini kullandı.

Trump: Müzakereler 'son aşamada'

ABD Başkanı Donald Trump, Axios ile yaptığı mülakatta planla ilgili müzakerelerin "son aşamada" olduğunu söyledi. Trump, "Tüm tarafların anlaşmanın sağlanması için bir araya geldiğini" ancak anlaşmanın henüz netleşmediğini belirtti.

Planın yalnızca Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi değil, bölgesel barış için daha geniş bir süreci başlatmayı da hedeflediğini ifade eden Trump, "Bunu başarırsak, İsrail ve Orta Doğu için harika bir gün olacak. Bu, Orta Doğu'da gerçek barış için ilk şans olacak. Ama önce anlaşmayı sonuçlandırmamız gerekiyor." dedi.

Trump'ın Gazze planının sızdırılan maddeleri

Basına yansıyan bilgilere göre planın öne çıkan noktaları şunlar:

- Hamas ve İsrail kabul ettiğinde saldırıların duracağı ve 48 saat sonra Gazze’deki tüm İsrailli esirlerin (sağ ve ölü) teslim edileceği.

- Gazze'nin teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilmesi; güvenliğin bir barış gücüyle sağlanması ve İsrail ordusunun kademeli olarak çekilmesi.

- Geçici yönetimin Gazze'yi, Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan sonra devredeceği.

- Hamas'ın silah bırakması; İsrail'in bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunmaması ve başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilmesi.

- Gazze’deki Filistinlilerin bölgede kalmasının teşvik edileceği, göçe zorlanmayacakları; gitmek isteyenlerin gidebilmesi ve geri dönebilmelerinin sağlanacağı.

Gelişmeler, hem İsrail hem de bölge için kritik önemde olup, tarafların anlaşma metnini sonuçlandırması bekleniyor.

