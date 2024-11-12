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Netanyahu, Trump'ın Göreve Başlamasıyla Batı Şeria'nın İlhakını Gündeme Getirmeyi Planlıyor

Netanyahu'nun, Trump'ın göreve başlamasıyla Batı Şeria'nın ilhakını gündeme getirdiği iddiaları yükseliyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:42
Netanyahu, Trump'ın Göreve Başlamasıyla Batı Şeria'nın İlhakını Gündeme Getirmeyi Planlıyor

Netanyahu'dan Batı Şeria İlhakı Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını yeniden gündeme getirmek istediği öne sürüldü.

KAN'da Yer Alan İddialar

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından yayınlanan habere göre, Netanyahu'nun son günlerdeki konuşmalarında, "Trump Beyaz Saray'a geri döndüğünde, (işgal altındaki Batı Şeria’nın) ilhak meselesini tekrar masaya getirmeliyiz." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Trump'ın Görev Süreci

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, Ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.

Smotrich'in İddiaları

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, yaptığı açıklamada 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını iddia etti. Smotrich ayrıca, Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in bu bölgeyi ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu savundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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