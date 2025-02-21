Netanyahu Tulkerim Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine baskın düzenleyerek saldırıların artırılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 19:24
Netanyahu Tulkerim Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

Netanyahu, Tulkerim Mülteci Kampı'nda Baskın Gerçekleştirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine baskın düzenledi. İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun İsrail ordusundan bazı subaylarla birlikte bu eve girdiğine dair bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, "Netanyahu, dün Bat-Yam'daki patlamaların ardından Tulkerim Mülteci Kampı'nda saha turu gerçekleştiriyor." ifadeleri yer aldı.

Netanyahu, en son Eylül 2024'te Batı Şeria'ya gitmişti. O dönemde Ürdün sınırını ziyaret eden Netanyahu, şimdi ise bölgedeki askeri faaliyetleri artırma talimatı vermiş durumda.

İsrail Savunma Bakanı da Bölgeyi Ziyaret Etti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir eve baskın düzenlemişti. Başbakan Netanyahu'nun X hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıların yoğunlaştırılacağı belirtildi. Netanyahu, "Çok kritik bir çalışma yürütüyoruz," diyerek, Bat-Yam'da yaşanan patlamaların ardından bölgeye takviye kuvvet gönderilmesi ve saldırıların artırılması talimatı verdiklerini aktardı.

Bat-Yam'daki Patlamaların Ardından Askeri Strateji Değişikliği

Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde dün akşam üç otobüste art arda patlamalar meydana geldi. Olay sonrası metro seferleri durdurulurken, ölü veya yaralı bildirilmedi. Soruşturmanın başlatıldığı belirtiliyor.

Olayın ardından Netanyahu'nun orduya verdiği talimatla, bölgeye üç ek taburun gönderildiği bildirildi. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını artırma kararı aldı.

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