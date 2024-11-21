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Netanyahu, UCM'nin Tutuklama Emrini Tanımayacağını Açıkladı

İsrail Başbakanı Netanyahu, UCM'nin kendisine ve Gallant'a yönelik tutuklama emrini tanımayacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 22:01
Netanyahu, UCM'nin Tutuklama Emrini Tanımayacağını Açıkladı

Netanyahu'dan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Sert Eleştiri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından kendisi ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verilen tutuklama emrini tanımayacaklarını duyurdu. Netanyahu, UCM'nin kararını kınadığı bir görüntülü açıklama gerçekleştirdi.

Mahkeme Taraflı mı?

Netanyahu, yaptığı açıklamada, UCM'nin tutumunu "taraflı" olarak nitelendirerek, mahkemenin kendisi ve Gallant'a yönelttiği suçlamaların hayali olduğunu iddia etti.

Antisemitizm Suçlaması ve Direniş Vurgusu

UCM'nin kararını antisemitik bir eylem olarak değerlendiren Netanyahu, İsrail'in baskılara boyun eğmeyeceğini vurguladı. UCM Başsavcısı Kerim Han ve mahkeme heyeti hakkında da eleştirilerde bulunan Netanyahu, söz konusu kararın geçersiz olduğunu yineledi.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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