Netanyahu ve Blinken, Ateşkes Müzakerelerini Görüşmek Üzere Bir Araya Geldi

Netanyahu ve Blinken'dan Önemli Görüşme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Antony Blinken ile bir araya gelerek, Hamas ile olan esir takası müzakereleri ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması konularını ele aldı.

Buluşma Detayları

Görüşme, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleştirildi. Netanjahu ile Blinken arasında süren toplantıda, esir takası ve ateşkes müzakerelerine dair çözüm yolları aranıyor.

Gelecek Adımlar

Görüşmenin ardından Blinken'ın, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde, Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından da kabul edildi.

Bakan Blinken'ın Açıklamaları

Görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Blinken, mevcut müzakerelerin İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlamak için "son şans" olabileceğini belirtti.

Önceki Müzakere Girişimleri

Katar'ın başkenti Doha'da, 15-16 Ağustos tarihlerinde, taraflar arasında varılması planlanan anlaşmalar üzerine müzakereler düzenlenmişti. Ancak Hamas, müzakereler sırasında Netanyahu'nun yeni şartlar öne sürdüğünü ve bu durumun anlaşma sağlamayı zora soktuğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (sağda), Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yapılan müzakereleri görüşmek için bölgeye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la (solda) Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi.