Netanyahu ve Gallant Arasındaki Philadelphi Koridoru Tartışması

İsrail'de Philadelphi Koridoru Krizi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant, Mısır ile Gazze arasındaki 14 kilometrelik Philadelphi Koridoru üzerinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ateşkes ve esir takası müzakerelerinde çelişkili görüşler sergiliyor.

İsrailli Ailelerle Toplantılar

Kanal 12'nin bildirdiğine göre, Gazze'deki esirlerin aileleri, Netanyahu ve Gallant ile ayrı ayrı toplantılar düzenledi. Bu durum, iki liderin gerilimli ilişkilerinden kaynaklandığı iddia ediliyor.

Gallant’ın Güvenlik Vurgusu

İlk görüşmeyi gerçekleştiren Savunma Bakanı Gallant, Philadelphi Koridoru’nda İsrail’in varlığının güvenlik açısından kritik olmadığını savunarak, anlaşmanın koşullarının olgunlaştığını ifade etti.

Netanyahu’nun Kararlı Tavrı

Başbakan Netanyahu ise, esir aileleriyle yaptığı toplantıda, Gallant’ın açıklamalarına atıfta bulunarak ordunun pozisyonuyla ilgilenmediğini ancak, koridorun ele geçirilmesinin güvenlik ve siyasi bir gereklilik olduğunu vurguladı. "Philadelphi Koridoru ile ilgili taleplerimizde geri adım atmayacağız; bu, her şeyden öte bir inanç meselesi," dedi.

Açıklamalar ve Eleştiriler

Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun rehine aileleriyle yaptığı toplantıda, merkezi güvenlik kurumunun görüşlerinin kendisini ilgilendirmediği yönünde bir ifade kullanmadığını belirterek, Philadelphi Koridoru'ndan çekilmenin gelecekte zor olacağına dikkat çekti. Netanayhu'nun, Mısır-Gazze sınırındaki bu kritik bölgedeki kontrol koşulunu anlaşmalara eklemesi, görüşmelerin tıkanmasına neden olduğu belirtiliyor.

Netanyahu, ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla eleştiriliyor ve eklediği maddelerin uzlaşmayı zorlaştırdığını savunuyor.