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Netanyahu ve Gallant, Hizbullah'a Yanıt Stratejisinde Görevli

İsrail güvenlik kabinesi, Hizbullah'a yanıt vermek için Netanyahu ve Gallant'ı görevlendirdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 00:52
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 00:52
Netanyahu ve Gallant, Hizbullah'a Yanıt Stratejisinde Görevli

Netanyahu ve Gallant'tan Hizbullah'la İlgili Önemli Adım

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında gerçekleşen güvenlik kabinesi toplantısında Mecdel Şems saldırısı sonrası Hizbullah'a verilecek karşılığın zamanını ve niteliğini belirlemek üzere Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant görevlendirildi. Güvenlik kabinesinin, iki yetkiliye bu konuda nasıl bir strateji izleyeceklerine dair görev verdiği bildirildi.

Hizbullah'a Yönelik Olası Senaryolar Gündemde

İsrail ordu radyosunun aktardığına göre, Mecdel Şems saldırısının ardından ordu, Hizbullah'a karşı çeşitli askeri eylem senaryolarını hükümete sundu. Bu senaryolar arasında, "Lübnan'a yönelik daha sert askeri tedbirler alma" önerisi de yer almaktadır.

İsimsiz bir İsrailli yetkili, "Hizbullah'a zarar vermek istesek de bölgesel bir savaş başlatmak niyetinde değiliz" açıklamasında bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan Açıklama

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, yerel medya ile yaptığı görüşmede, İsrail'in olası saldırısının "sınırlı" olacağına dair diğer ülkelerden güvence aldıklarını ve Hizbullah'ın tepkisinin de bu seviyede olacağını belirtti.

Mecdel Şems Saldırısı Detayları

Mecdel Şems, Golan Tepeleri'nde bulunan bir yerleşim yeri olup, İsrail'in kontrolü altındadır. Buradaki futbol sahasına yapılan roket saldırısında 12 kişi yaşamını yitirmiş, 35 kişi yaralanmıştır. İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyindeki bir bölgeden ateşlendiğini tespit etti ve Hizbullah’ı sorumlu tuttu. Ancak Hizbullah, bu iddiaları reddetmekte, olayla bağlantılarının bulunmadığını açıklamaktadır.

Netanyahu, saldırıya ilişkin yaptığı bir açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı göz ardı etmeyecek; Hizbullah'ın şimdiye kadar ödemediği bir bedel ödeme zamanı gelmiştir," ifadelerini kullanmıştır.

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