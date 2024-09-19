Netanyahu ve Güvenlik Yetkililerinin Hizbullah Üzerine Gizli Görüşmesi

Netanyahu'dan Hizbullah Konusunda Acil Değerlendirme Toplantısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah ile ilgili olarak üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi. Bu özel görüşmenin, İsrail'in Hizbullah'a karşı alacağı önlemler ve stratejiler hakkında olduğu bildirildi.

Görüşmenin Ana Teması: İyileştirilmiş Eylem Planları

Toplantıda, İsrail ordusu'nun kuzey sınırı ile ilgili çeşitli eylem seçeneklerini sunması bekleniyor. Ayrıca, Lübnan konusundaki eylem planının şekillendirilmesine yönelik detayların ele alınması da planlandı.

Gerilim Artışını Tetikleyen Olaylar

18 Eylül 2023 tarihinde Lübnan'da eş zamanlı olarak meydana gelen patlamalar, İsrail ve Hizbullah arasındaki gerginliği daha da alevlendirdi. Bu patlamalar sonucunda 12 kişi yaşamını yitirirken, 2,323 kişi de yaralandı. Ardından gelen telsiz patlamalarında ise 25 kişi hayatını kaybetmiş ve 608'den fazla kişi yaralanmıştır.

Lübnanlı yetkililer, patlamaların sorumluluğunu İsrail'e yüklerken, İsrail tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydediliyor. 8 Ekim 2023'ten bu yana iki taraf arasında zaman zaman çatışmalar devam ediyor.