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Netanyahu ve Macron Lübnan ve Gazze'deki Ateşkesi Görüştü

İsrail Başbakanı Netanyahu ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan ve Gazze'deki ateşkesi ele aldı, İsrail firmalarına Paris havacılık fuarına katılma izni verildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 17:27
Netanyahu ve Macron Lübnan ve Gazze'deki Ateşkesi Görüştü

Netanyahu ve Macron Telefon Görüşmesi Yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son günlerde ateşkes sağlanan Lübnan ve Gazze bölgesindeki durumu değerlendirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden alınan bilgilere göre, Netanyahu ve Macron, telefon görüşmesi gerçekleştirerek ateşkes konusunu masaya yatırdı. Görüşmenin yanı sıra Macron'un, 55. Paris Uluslararası Havacılık Fuarına katılacak İsrail firmalarına getirilen yasakların kaldırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15 itibarıyla yürürlüğe girmişti. Üç aşamadan oluşan bu anlaşmanın ilk etapta 42 gün süresince, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Esir takasının ilk turu kapsamında, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti. Buna karşılık, İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakıldı.

İkinci tur çerçevesinde ise, 25 Ocak'ta 4 İsrailli kadın askere karşılık 120’si ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli esir serbest bırakılmıştır. Filistinli esirlerin 114'ü Ramallah kentine, 16'sı ise Gazze Şeridi’ne gönderilirken, 70 kişi Mısır'a geçti.

Lübnan'dan Çekilme Süreci

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 27 Kasım 2024'te TSİ 05.00'te yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşmaya göre, Lübnan ordusunun 60 gün içinde, yani 26 Ocak’a kadar, İsrail'in işgal ettiği bölgelerdeki konuşlanmasının gerçekleştirilmesi ve İsrail ordusunun çekilmesi bekleniyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusunun çeşitli ihlallerde bulunduğu ve bu süre zarfında bombardımanlar ile ev yıkma eylemlerini sürdürdüğü bildirilmektedir. 24 Ocak'ta yapılan açıklamada ise, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğüne dikkat çekilerek, 26 Ocak Pazar günü tam çekilmenin sağlanamayacağı duyurulmuştur.

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