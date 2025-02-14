Netanyahu ve Rubio, 16 Şubat'ta Önemli Görüşme Gerçekleştirecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio 16 Şubat tarihinde önemli bir görüşme gerçekleştirecek. İsrail Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, bu görüşmenin Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde yapılacağı duyuruldu.

Görüşme sonrasında Netanyahu ve Rubio'nun ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Bu toplantıda, iki liderin gündeminde ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı ve İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes gibi bölgesel meselelerin bulunacağı ifade ediliyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre Rubio, aynı zamanda İsrail'deki ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid ile de bir araya gelecek.