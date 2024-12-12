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Netanyahu ve Sullivan'dan Gazze'de Esir Takası Görüşmesi

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Gazze'de esir takası ve olası ateşkes görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:08
Netanyahu ve Sullivan'dan Gazze'de Esir Takası Görüşmesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile birlikte Gazze'de olası bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına dair kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Sullivan’ın, Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililerle yaptığı bu görüşme, 20 Ocak’ta görevi devredecek olan Joe Biden yönetiminin Gazze'deki ateşkes ve esir takasının sağlanması için yaptığı son hamle olarak değerlendiriliyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan fotoğraflarda, Sullivan ve Netanyahu'nun görüşmesine İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar, Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirsch gibi üst düzey bakanların da katıldığı görüldü.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, Sullivan’ın bu hafta Gazze'de olası ateşkes süreci, Suriye'deki gelişmeler ve Lübnan'daki ateşkesle ilgili olarak İsrail’e gideceğini daha önce duyurmuştu.

Ayrıca, ABD'de yayın yapan Axios haber sitesi, Mossad Direktörü Barnea'nın Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını görüştüğüne de dikkat çekti.

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