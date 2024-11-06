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Netanyahu ve Trump'tan İran Dosyası Üzerine Görüşme

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile İran konusunu görüştü.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 20:41
Netanyahu ve Trump'tan İran Dosyası Üzerine Görüşme

Netanyahu ve Trump, İran Üzerine Görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve gelen Donald Trump ile İran konusunu ele aldı. Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, iki liderin telefonda bir araya geldiği ifade edildi.

Samimi Bir Görüşme

Görüşmenin "samimi ve sıcak" geçtiği belirtilirken, Netanyahu'nun, Trump'ı seçimlerdeki başarısından ötürü tebrik ettiği kaydedildi.

Güvenlik ve Tehditler

Açıklamada, iki liderin İsrail'in güvenliği için iş birliği yapma kararı aldıkları ve İran tehdidinin detaylarını görüştükleri bildirildi.

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