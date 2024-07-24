Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Netanyahu'ya Washington'da Protesto: 'Savaş Suçlusu Tutuklansın'

İsrail Başbakanı Netanyahu, Washington'da protestolarla karşılandı. Göstericiler, oteline 'Tutuklayın' yazısı yansıttı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 09:19
Netanyahu'ya Washington'da Protesto: 'Savaş Suçlusu Tutuklansın'

Washington'da Netanyahu Protestosu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'ne hitap etmek üzere geldiği Washington’da büyük bir protesto ile karşılaştı. Başbakan’ın kaldığı otelin önünde yüzlerce gösterici toplandı.

Lazerle Mesaj Gönderildi

Demonstranlar, otelin duvarına lazerle "Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın" mesajını yansıtarak tepkilerini dile getirdi. Sosyal medya üzerinden yayımlanan görüntülerde, protestocuların Filistin bayrakları salladığı ve Netanyahu'yu hedef alan çeşitli sloganlar attığı görüldü.

Polis Güvenlik Önlemleri Aldı

Protestolar sırasında otel önünde güvenlik önlemlerini artıran polis, göstericilerin eylemleri ve kontrolü sağlamak amacıyla geniş bir alanı kapladı.

Netanyahu'nun Kongre Konuşması

Netanyahu, gün içinde ABD Kongresi'nde bir konuşma yapacak. Göstericiler, onun tarihsel eylemlerinin dikkate alınması gerektiğine vurgu yaparak, tepkilerini bu şekilde gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

26 temmuz cuma burç yorumları: Aşk, iş ve sosyal yaşamda sizi neler bekliyor?

Aracına yakıt almak isteyen hemen bunu yapıyor! Anında 240 TL para idesi

O illerde yaşayanlara milli piyango çıktı! Faizsiz kredi sadece onlara özel!

Ayda 65 bin TL maaş almak isteyen başvuruyor! Dev personel alımı başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Uçakla seyahat edeceklere bedava oldu! 81 ilde ücretsiz hizmet

26 temmuz cuma burç yorumları: Aşk, iş ve sosyal yaşamda sizi neler bekliyor?

O illerde yaşayanlara milli piyango çıktı! Faizsiz kredi sadece onlara özel!

Dijital baskül, dikey süpürge, airfryer geliyor! BİM 26-27-28-29-30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Ayda 65 bin TL maaş almak isteyen başvuruyor! Dev personel alımı başladı

Bu meslekleri yapan erken emeklilik biletini kaptı! SGK müjdeyi verdi

Tek işleme cüzdan dolduran kampanya! 30.000 TL trink ödenecek

Kimse tadını sevmiyordu! Tansiyon ve diyabetin baş düşmanı çıktı

Gençlere tek seferlik 18.702 TL harçlık! Milyonlarca kişi faydalanacak

Araç sahipleri sonunda oh çekecek! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

Aracına yakıt almak isteyen hemen bunu yapıyor! Anında 240 TL para idesi

Egzama, mantar, nasıra birebir geliyor! 3 sorunu kökünden çözen yöntem