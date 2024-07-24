Netanyahu'ya Washington'da Protesto: 'Savaş Suçlusu Tutuklansın'

Washington'da Netanyahu Protestosu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'ne hitap etmek üzere geldiği Washington’da büyük bir protesto ile karşılaştı. Başbakan’ın kaldığı otelin önünde yüzlerce gösterici toplandı.

Lazerle Mesaj Gönderildi

Demonstranlar, otelin duvarına lazerle "Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın" mesajını yansıtarak tepkilerini dile getirdi. Sosyal medya üzerinden yayımlanan görüntülerde, protestocuların Filistin bayrakları salladığı ve Netanyahu'yu hedef alan çeşitli sloganlar attığı görüldü.

Polis Güvenlik Önlemleri Aldı

Protestolar sırasında otel önünde güvenlik önlemlerini artıran polis, göstericilerin eylemleri ve kontrolü sağlamak amacıyla geniş bir alanı kapladı.

Netanyahu'nun Kongre Konuşması

Netanyahu, gün içinde ABD Kongresi'nde bir konuşma yapacak. Göstericiler, onun tarihsel eylemlerinin dikkate alınması gerektiğine vurgu yaparak, tepkilerini bu şekilde gösteriyor.