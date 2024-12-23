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Netanyahu, Yemen'deki Husiler'e Karşı Şiddetli Harekat Duyurdu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'deki Husilere karşı şiddetli bir harekat başlatacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 07:46
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 07:46
Netanyahu, Yemen'deki Husiler'e Karşı Şiddetli Harekat Duyurdu

Netanyahu'dan Sert Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'deki İran destekli Husilere karşı şiddetli bir harekat başlatacaklarını açıkladı. Netanyahu, bu açıklamayı İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ülkenin kuzeyindeki Safed kentinde yapılan toplantının ardından yayımlanan bir videoda yaptı.

İran’a Yönelik Harekete Geçiş

Başbakan Netanyahu, Yemen'deki Husilere karşı gerçekleştirilecek harekat ile ilgili olarak, "İran'ın bölgedeki vekil güçlerine karşı harekete geçtiğimiz gibi Husiler'e karşı da harekete geçeceğiz." dedi.

Uluslararası Tehdit Vurgusu

Netanyahu, ayrıca ABD ve diğer ülkelerin de Husileri, uluslararası deniz taşımacılığı ve dünya düzeni açısından bir tehdit olarak gördüğünü ifade etti.

Husilerin Saldırısı ve Sonrası

Yemen'deki Husiler, 19 Aralık'ta İsrail'in Yafa kentindeki iki askeri hedefin, "Filistin 2" tipi balistik füzelerle vurulduğunu duyurdu. Bu saldırının ardından, İsrail ordusu 14 savaş uçağıyla Yemen'deki 5 hedefe çok sayıda bombalı saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, Husilerin gerçekleştirdiği saldırıda, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan bir okulun zarar gördüğünü bildirdi.

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