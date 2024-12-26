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Netanyahu, Yemen'deki Husilere Yönelik Saldırıların Devam Edeceğini Açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'deki Husilere karşı saldırıların devam edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 19:19
Netanyahu, Yemen'deki Husilere Yönelik Saldırıların Devam Edeceğini Açıkladı

Netanyahu, Yemen'deki Husilere Yönelik Saldırılar Hakkında Açıklama Yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik operasyonların süreceği sinyalini verdi. Netanyahu, sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülü mesajında Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile birlikte kamera karşısına geçti.

Saldırılar Devam Edecek

Netanyahu, mesajında Husilere karşı yapılan saldırıların süreceği vurgusunu yaparak, "İran'ın 'şer ekseninin terörist kolunu' kesip atma işini bitirene kadar ısrarcı olacağız." dedi. Savunma Bakanı Katz da Husilerin liderlerini hedef alacaklarını bildirdi.

Hava Saldırıları ve Son Gelişmeler

Yemen’deki İran destekli Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Bu, İsrail'in Yemen'e yönelik düzenlediği dördüncü saldırı olarak kaydedildi.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, daha önce yaptığı bir açıklamada, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları artıracaklarını bildirmişti. Son olarak, İsrail ordusu 19 Aralık tarihinde Yemen'in Sana ve Hudeyde kentlerine hava saldırıları düzenlemiş ve bu saldırılarda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmiştir.

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