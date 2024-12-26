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Netanyahu: Yemen'e Saldırılar Daha Yeni Başlıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, Yemen'e yönelik hava saldırılarının devam edeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 23:23
Netanyahu: Yemen'e Saldırılar Daha Yeni Başlıyor

Netanyahu, Yemen'e Yönelik Saldırıların Devam Edeceğini Açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'e bugün yaptıkları bombardımanın ardından yaptığı açıklamada, "Daha yeni başlıyoruz" ifadesini kullanarak hava saldırılarının süreceğini duyurdu.

Husilere Karşı Sert Mesaj

Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, Yemen'e yönelik saldırılara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Husilerin İsrail'e saldırmalarına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Netanyahu, "Onlarla daha yeni başlıyoruz. Bugün veya başka bir gün İsrail'e saldırmalarına izin vermeyeceğiz," dedi.

Hamas ile İlgili Eleştiriler

Başbakan, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması için sürdürülen müzakerelere de değinerek, İsrailli isimsiz kaynakların açıklamalarının sadece Hamas'ı güçlendirmekten başka bir işe yaramadığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan ile Normalleşme Çabaları

Netanyahu, Suudi Arabistan ile normalleşme sürecine yönelik çalışmalara devam ettiğini aktarırken, 2021’deki seçimlerden sonra iktidarı kaybettiğini hatırlatarak, o dönem başbakan olarak kaldığı takdirde Tel Aviv ile Riyad arasında bir anlaşma sağlanmış olabileceğini iddia etti.

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