Netanyahu: Yeni Saldırı İran Ekonomisini Çökertebilir

Netanyahu, Tahran'ın Potansiyel Saldırısını Değerlendirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e yönelik olası yeni bir saldırısının İran ekonomisini ciddi şekilde etkileyebileceğini açıkladı. Netanyahu, İran’ın 1 Ekim'deki misilleme eyleminin de İran'a 2,3 milyar dolar kayba yol açtığını belirtti.

İran’ın Ekonomik Durumu ve Olası Çatışmalar

Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajda İran yönetimini hedef aldı. Olası bir saldırının sadece İran ekonomisini çökertmekle kalmayıp, aynı zamanda Tahran halkının da geleceğini tehdit edeceğini savundu. Bu tür çatışmalara karşı durduklarını vurgulayan Netanyahu, kendisinin ve İsrail halkının da bu çatışmayı istemediğini ekledi.

Gelecek İçin Umutlu Mesajlar

Netanyahu, Tahran yönetiminin intihar saldırıları ve çatışmalarla kendi halkına zarar verdiğini ifade ederken, “Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Özgür bir İran'da bir gün İsrailliler ve İranlılar birlikte refah ve barış dolu bir gelecek inşa edeceklerinden hiç şüphem yok,” sözleriyle umut dolu bir mesaj yayımladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.