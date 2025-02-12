Netanyahu Yolsuzluk Davasında Bir Kez Daha Hakim Karşısında

Netanyahu, Yolsuzluk Davasında Düşüncelerini Paylaştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk davasında savunma yapmak üzere bir kez daha hakim karşısına çıktı. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, bir güvenlik meselesi nedeniyle duruşmaya geç katıldı.

Duruşmada, Netanyahu, aleyhindeki iddialara yönelik soruları yanıtladı ve duruşmanın "uydurma" ve "saçmalık" olduğunu savunarak, "8 yıldır bu cehennemde sürükleniyorum" dedi. Duruşma esnasında zaman zaman Netanyahu'nun avukatı ve davanın savcısı arasında zorlu tartışmalar yaşandı.

Gelecek Duruşmalar ve Geçmişteki Katılımlar

Netanyahu'nun 10 Aralık 2024'te başlayan duruşmalarda haftada üç kez savunma yapması planlanıyordu. Ancak, Netanyahu, sağlık sorunları ve işbirliği gerekli olan durumlar gibi çeşitli sebeplerle birçok duruşmaya katılmamıştı.

Yolsuzluk davaları hakkında, İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu'ya karşı üç ayrı yolsuzluk suçlamasıyla dava açılmasını talep etti. Bu, görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak Netanyahu'yu tarihe geçirdi. İlk duruşma 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde gerçekleşti.

Netanyahu’ya yöneltilen suçlamalar arasında, Shaul Elovitch tarafından işletilen Bezeq telekomünikasyon şirketi üzerinden, ailesinin lehine haberler çıkması karşılığında 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlama suçu öne çıkıyor. Ayrıca, Netanyahu'nun ünlü Hollywood yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolarlık şampanya, puro ve diğer lüks eşyaları aldığı iddia ediliyor.

İddianamede, söz konusu hediyelerin, Netanyahu'ya siyasi fayda sağlamak amacıyla verildiğine dair yeterli kanıtlar olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra, Yediot Ahronot gazetesi sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu arasında, gazetenin yayın politikasını kendi lehine çevirmek karşılığında yasal düzenlemelerin geçirilmesi konusunda gizli bir anlaşmanın olduğu iddia ediliyor.

Eğer yargılama sonucunda suçlu bulunursa, Netanyahu'nun 10 yıla kadar hapis cezası alma ihtimali mevcut. Ancak Netanyahu, suçlamaları reddederek masumiyetini koruyor.