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Netanyahu, Yolsuzluk Davasında İlk Defa Hakim Karşısında

İsrail Başbakanı Netanyahu, yolsuzluk suçlamalarını 'saçma' bularak mahkemede ifade verdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:58
Netanyahu, Yolsuzluk Davasında İlk Defa Hakim Karşısında

Başbakan Netanyahu, Yolsuzlukla Yargılanıyor

İsrail'in önemli siyasi olaylarından biri daha yaşandı. Başbakan Binyamin Netanyahu, hakkındaki rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla ilgili olarak Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısında express verdi. Bu, görevdeyken yargılanan ilk İsrail başbakanı olarak tarihe geçiyor.

İfadesi Beklettiği An

Netanyahu, mahkeme salonunda yaptığı açıklamada, “Hatırladığım kadarıyla gerçeği söylemek için bu anı 8 yıldır bekliyordum.” dedi. İddiaları ortadan kaldırma fırsatı bulduğunu vurgulayan Netanyahu, “Suçlamalarda büyük bir saçmalık ve büyük bir adaletsizlik var.” ifadelerini kullandı.

Mahkeme Görüşmeleri ve Destekçiler

Netanyahu'nun ifadesi sırasında, avukatı Amit Hadad, başbakanın not tutmasına ve ara vermesine izin verilmesini istedi. Mahkeme salonunda çok sayıda milletvekili ve bakanın da hazır bulunarak Netanyahu'ya destek verdiği belirtildi.

Devlet Yönetimi ve Yargı Mücadelesi

Netanyahu, mahkemedeki ifadesinde, “İsrail’i yedi cephede yönetiyorum ve bunu aynı anda yapmanın mümkün olduğunu düşündüm.” dedi. Orta Doğu'da yaşanan güncel gelişmelere de dikkat çeken Netanyahu, “Bölgedeki değişimin küresel etkileri var.” diyerek yargılama sürecinin zorlayıcı olduğunu vurguladı.

Basın Eleştirisi ve Aile Vurgusu

Basının haber mevzuunu eleştiren Netanyahu, kendisinin önemli meselelerle uğraştığı sırada olumsuz yayınlar yapıldığını iddia etti. Eşi Sara Netanyahu'nun da benzer bir durumla karşılaştığını belirterek, onun sağlık hastalarıyla ilgilendiğini ifade etti.

Yolsuzluk Suçlamalarının Özeti

Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma iddiaları arasında, Netanyahu'nun Arnon Milchan ve James Packer'dan aldığı 283 bin dolar değerindeki şampanya, puro ve mücevher yer alıyor. Suçlamalar ise Netanyahu'nun siyasi menfaat sağlamak amacıyla bu hediyeleri aldığı üzerine kurulu.

Gelecek Duruşma ve Beklentiler

Netanyahu, yargı süreci sonunda suçlu bulunması durumunda 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabilir. Ancak, Netanyahu iddiaları sürekli olarak reddederek masumiyetini savunmaya devam ediyor.

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