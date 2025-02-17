İsrail Başbakanı Netanyahu, Yolsuzluk Davasında Onuncu Duruşmasını Gerçekleştirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada savunma yapmak üzere onuncu kez hakim karşısına çıktı. Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu 10 Aralık 2024'ten bu yana süren davada tekrar duruşmada hazır bulundu.

Duruşma Gergin Geçti

Duruşma sırasında, hakimlerle Netanyahu'nun avukatları arasında hararetli tartışmalar yaşandı. Davanın hakimi, avukatların savunması sırasında söz almak isteyen Netanyahu'nun talebini reddetti ve yerine oturmasını istedi. Bu durum karşısında Netanyahu, şaşkınlığını gizleyemedi.

Hakimler, Netanyahu'dan savunmasını kısa yapmasını talep ettiler. Zira başbakanın daha önceki duruşmalara katılmamasının, dava sürecini uzattığına dikkat çekildi.

Acil Güvenlik İstişaresi ile Ara Verildi

Netanyahu, duruşmaya iki kez ara verilmesi talebinde bulundu. İlk ara sırasında, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile görüştü. Devam eden duruşmada ise, Netanyahu'ya bir zarf verildi ve ardından, "Üzgünüm, gerçekten gitmem gerekiyor." diyerek ara istedi.

İsrail ordusunun Lübnan’daki Sayda kentinde üst düzey bir Hamas komutanına yönelik suikast düzenlendiği haberlerinin ardından, duruşmaya verilen 20 dakikalık aranın acil güvenlik istişaresine yönelik olduğu öğrenildi.

Netanyahu'nun Katılmadığı Duruşmalar ve Suçlamalar

Netanyahu, 10 Aralık 2024'te başlayan duruşmalar kapsamında haftada üç kez ifade vermesi planlanıyordu. Ancak, ameliyat, Suriye'nin işgal altındaki Hermon Dağı'na gitmesi ve ABD gezisi gibi çeşitli sebeplerle birçok duruşmaya katılamadı.

Netanyahu, 21 Kasım 2019 tarihinde İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit tarafından üç ayrı yolsuzluk dosyası ile yargı önüne çıkarılmıştı. İlk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde gerçekleştirilmişti.

Soruşturma kapsamında, Netanyahu'nun Shaul Elovitch tarafından sahibi olunan Bezeq telekomünikasyon şirketinin bünyesindeki Walla News sitesi aracılığıyla, ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolarlık mali imtiyaz sağladığı iddia ediliyor.

Diğer suçlamalar arasında, Netanyahu'nun ünlü İsrailli film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan toplamda 283 bin dolar değerinde hediyeler aldığı yer alıyor. Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu'nun, gazetenin yayın politikasının Likud'a yarar sağlaması karşılığında yasal düzenlemeler üzerinde anlaştığı iddia edilmektedir.

Netanyahu, yargılamaların sonuçlanması durumunda 10 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilirken, masumiyetini savunmaya devam etmektedir.