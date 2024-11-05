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Netflix'in Avrupa Ofislerinde Vergi Kaçakçılığı Soruşturması

Netflix'in Fransa'daki yan kuruluşu, vergi kaçakçılığı iddialarıyla soruşturmaya alındı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 20:29
Netflix'in Avrupa Ofislerinde Vergi Kaçakçılığı Soruşturması

Netflix'in Ofislerine Baskın: Vergi Kaçakçılığı Soruşturması

Fransa ve Hollanda'da, küresel internet televizyonu Netflix'in, Fransa'daki yan kuruluşu hakkında yürütülen vergi kaçakçılığı soruşturması kapsamında müfettişler tarafından arama yapıldı.

Ön Soruşturma Detayları

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF) tarafından Kasım 2022'de başlatılan ön soruşturma, Netflix Fransa'nın vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı istihdamla suçlanması üzerine odaklanıyor.

Arama İşlemleri

Soruşturma çerçevesinde, firmanın Paris ofisi ile Avrupa merkezi olarak bilinen Amsterdam ofisinde aramalar gerçekleştirildi. Paris'teki ofiste, Yolsuzluk ve Mali ve Vergi Suçlarıyla Mücadele Merkez Ofisi müfettişleri ile PNF üyeleri görev aldı; Amsterdam ofisinde ise Fransız ve Hollandalı müfettişler arama yaptı.

Netflix Fransa, ayrıca 2019, 2020 ve 2021 yılları arasındaki faaliyetleri dolayısıyla vergi denetimine tabi tutulmuştu.

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