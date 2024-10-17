Netflix Üçüncü Çeyrek Raporunu Açıkladı

Netflix Üçüncü Çeyrekte Büyümeye Devam Ediyor

Küresel internet televizyon platformu Netflix, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait mali raporunu duyurdu. Şirket, bu dönemde 5 milyonun üzerinde yeni abone kazanarak özellikle dikkat çekti.

Abone Sayısındaki Artış ve Gelir Verileri

Bilanço sonuçlarına göre, Netflix'in dünya genelindeki abone sayısı yıllık %14,4'lük bir artışla 282,72 milyona ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 247,42 milyondu.

Ayrıca, şirketin geliri üçüncü çeyrekte, geçen yılın benzer dönemine kıyasla %15 artış göstererek 9,8 milyar dolar seviyesine yükseldi. 2022 yılının aynı döneminde bu rakam 8,5 milyar dolardı.

Net Kar ve Hisse Performansı

Netflix'in net karı da bu çeyrekte önemli bir artış kaydetti. Geçen yılın aynı dönemine göre %41 artışla 2,4 milyar dolara çıktı. Bir önceki yıl bu rakam 1,7 milyar dolardı.

Şirketin hisse başına karı ise 3,73 dolardan 5,4 dolara yükselerek yatırımcıları sevindirdi.

Gelecek Tahminleri

Netflix, 2023 yılının son çeyreği için gelir hedefini 10,3 milyar dolar, net kar hedefini ise yaklaşık 1,8 milyar dolar olarak belirledi.

Üçüncü çeyrek sonuçları, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti ve bu da Netflix'in güçlü performansını gözler önüne serdi.