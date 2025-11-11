NEÜ'de Milli Ağaçlandırma Günü: Köyceğiz Yerleşkesi'nde Yüzlerce Fidan Toprakla Buluştu

Etkinlikte buluşanlar ve yapılanlar

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen fidan dikim etkinlikleri kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Köyceğiz Yerleşkesi’nde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Etkinlik, Köyceğiz Yerleşkesi KYK Yurtlar Bölgesinde gerçekleştirildi. Programa NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet Oğuz, fakülte dekanları, yöneticiler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında katılımcılar tarafından yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu ve etkinlik, ikramlarla sona erdi.

Rektör Zorlu'nun mesajı

Prof. Dr. Cem Zorlu konuşmasında çevre bilinci ve ağaç dikmenin önemi üzerinde durdu. Zorlu, “Bugün bir fidan dikiyoruz, bugün geleceğe nefes veriyoruz. Ağaç, doğal klima ünitemizdir, su sponsorumuzdur, en iyi huzur terapimizdir. Toprakla buluşturulan her fidan geleceğimize nefes olacak. Bugün dikilen fidanlar, yarın gölge olacak, meyve olacak, kuşlara yaşam alanı olacak” ifadelerini kullandı.

Rektör Zorlu, çevre bilincinin önemine dikkat çekerek etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

