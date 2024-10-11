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Neuenrade'de Mevlana Camisi Törenle İbadeğe Açıldı

Almanya'nın Neuenrade beldesinde, Mevlana Camisi dualarla açıldı. Törende toplumsal entegrasyona vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 20:21
Neuenrade'de Mevlana Camisi Törenle İbadeğe Açıldı

Neuenrade'de Yeni Bir İbadet Merkezi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Neuenrade beldesinde, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından inşa edilen Mevlana Camisi ve külliyesi, düzenlenen görkemli bir törenle ibadete açıldı.

IGMG Genel Başkanı’nın Konuşması

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, açılışta yaptığı konuşmada cami ve külliyenin inşa sürecini bir örnek olarak gösterdi. Ergün, külliyenin içerisinde kadın ve gençlik kolları, çocuk kulübü, eğitim sınıfları ile konferans salonları bulunduğunu belirtti.

Belediye Başkanı’ndan Entegrasyona Vurgu

Neuenrade Belediye Başkanı Antonius Wiesemann, burada yaptığı konuşmada, cami ve külliyenin ortak yaşamın merkezi olacağını ifade etti. Wiesemann, "Benim için entegrasyon çok önemlidir. Burası, çocuklarımızın dillerini geliştirebilecekleri bir imkan sunacak ve şehrimize dini ve kültürel zenginlik katacaktır." dedi.

Başkonsolos’dan Destek Mesajı

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın ise, Almanya’daki Türk toplumunun 60 yıldır birlik ve beraberlik içinde varlığını sürdürdüğünü vurguladı.

Yapılan duaların ardından kurdelenin kesilmesiyle birlikte Mevlana Camisi, ibadet için kapılarını açmış oldu.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Neuenrade beldesinde inşa edilen, İslam Toplumu...

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Neuenrade beldesinde inşa edilen, İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Mevlana Camisi ve külliyesi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Neuenrade beldesinde inşa edilen, İslam Toplumu...

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Neuenrade beldesinde inşa edilen, İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Mevlana Camisi ve külliyesi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Neuenrade beldesinde inşa edilen, İslam Toplumu...

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Neuenrade beldesinde inşa edilen, İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Mevlana Camisi ve külliyesi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Neuenrade beldesinde inşa edilen, İslam Toplumu...

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Neuenrade beldesinde inşa edilen, İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Mevlana Camisi ve külliyesi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Neuenrade beldesinde inşa edilen, İslam Toplumu...

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Neuenrade beldesinde inşa edilen, İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Mevlana Camisi ve külliyesi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

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