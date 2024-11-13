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Neurolab İstanbul 2024: Hareket Bozukluklarında Yenilikçi Tedavi Teknolojileri

Medipol Üniversitesi'nin düzenlediği Neurolab İstanbul 2024 etkinliğinde hareket bozukluklarına dair çığır açıcı tedavi yöntemleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 13:34
Neurolab İstanbul 2024: Hareket Bozukluklarında Yenilikçi Tedavi Teknolojileri

Neurolab İstanbul 2024: Hareket Bozukluklarında Yenilikçi Tedavi Teknolojileri

Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezinin (PARMER) ev sahipliği yaptığı "Neurolab İstanbul 2024" eğitim etkinliği, hareket bozukluklarının tedavi teknolojilerini detaylıca masaya yatırdı. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nde gerçekleştirilen bu önemli toplantıya, 100'ü aşkın araştırmacı katıldı.

Uluslararası Konuşmalar ve Eğitim Fırsatları

Dünyaca ünlü nörologlar ve beyin cerrahlarının bir araya geldiği etkinlik, hareket bozuklukları ve yeni nesil beyin tedavi yöntemleri üzerine zengin içerikli oturumlar sundu. PARMER Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, etkinliğin açılışında merkezlerinin 2018 yılında kurulduğunu belirterek, 2019’da uluslararası mükemmeliyet ve eğitim merkezi konumunu kazandıklarını vurguladı.

"Uluslararası alanda giderek bilinen ve gelişen merkezimiz, dünya çapındaki uzmanlarımızla eğitim konusunda ileri adımlar atmaya çalışıyor," diyen Doç. Dr. Zırh, etkinliğin katılımcılarının kendilerine sunulan bilgileri ülkelerine dönerken yanlarında götüreceklerini ifade etti.

MRgFUS Tedavisi ile Yenilikçi Yaklaşımlar

Etkinlikte, Akıllı Ses Ötesi (MRgFUS) tedavisinin, sadece Parkinson hastalarına değil her türlü titremeye yönelik etkili bir uygulama olduğu kaydedildi. Doç. Dr. Zırh, bu tedavi yönteminin yaklaşık 8 ay önce kullanılmaya başlandığını ve yakında 19. hastaya uygulanacağını belirtti.

Etkinliğin sorulara açık bölümlerinde, konuşmacılar arasında yer alan Toronto Üniversitesi Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Alfonso Fasano ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı yapmış Prof. Dr. Andres Lozano gibi önemli isimler, katılımcılara değerli bilgiler sundu. Ayrıca, tedavi için İsveç'ten İstanbul'a gelen bir Iraklı hastanın MRgFUS ile titremelerinden kurtuluşuna ilişkin videolar gösterildi.

Pratik Eğitimler ve Gelecek Programlar

Etkinlik yarın pratik eğitimlerle devam edecek. Parkinson hastalığı başta olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde öne çıkan Beyin Pili (DBS) ve MRgFUS gibi teknolojilerin detaylı şekilde ele alınacağı programın ikinci gününde, beyin pili programlaması ve hastaların beyinlerine elektrik verilmesi süreçleri üzerinde pratik eğitimler gerçekleştirilecek.

PARMER, bugüne kadar 1400'den fazla beyin pili ameliyatı gerçekleştirmiş ve yenilikçi tedavi yöntemleriyle Parkinson hastalarına umut olmaktadır. Ayrıca, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Türk cumhuriyetlerinden uzmanlara eğitim vermektedir. Eğitim etkinliği, hastanede başarıyla uygulanan MRgFUS tedavisinin anlatıldığı hareket bozukluklarının tanı ve tedavisinde mükemmeliyet kursuyla taçlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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